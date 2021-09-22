وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بشأن تطبيق سهل.



وقال في مقدمة السؤال: أعلنت الحكومة عن إطلاق تطبيق «سهل» الحكومي الموحد لتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ونظرا لأهمية التحول الرقمي الحكومي ومتطلبات حماية منظومة البيانات السيادية للدولة والمعلومات الشخصية عالية الخصوصية من تحديات وأخطار الفضاء السيبراني، ومن أجل العمل على نجاح هذا المشروع الوطني.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ بيان الأدوات المستخدمة في تطبيق «سهل» لضمان حماية الخصوصية (عدم تسريب البيانات) وإثبات هوية المستخدم.



2 ـ بيان أدوات الحماية المستخدمة كالتشفير والتعقب وغيرها من المتطلبات بالإضافة إلى طرق الحفاظ على تخزين البيانات داخل الكويت فقط.



3 ـ أين تخزن البيانات؟ وما خطة إدارة المخاطر في حال فقدان البيانات أو تسريبها؟



4 ـ ما الجهة أو الجهات المشرفة على التطبيق وبياناته؟ وهل هذه الجهات محصورة على الشركات الوطنية وإداراتها والإشراف عليها بواسطة كوادر كويتية؟



5 ـ ما الآليات المستخدمة لربط البيانات مع الجهات الأخرى؟



6 ـ هل جرب واختبر التطبيق قبل إطلاقه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان الجهة التي عملت على ذلك، والضمانات المؤكدة لنجاح التطبيق رسميا.



7 ـ ما آليات الكشف عن سرقة جهاز المستخدم أو كلمة المرور الخاصة ونظم الرقابة لإلغاء العمليات التي أجريت من السارق في الجهات الأخرى ونظم استرجاع البيانات؟