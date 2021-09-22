ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ



تنتهي لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية من قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة «البدون» الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي والتصويت عليه ورفعه إلى مجلس الأمة.



مصدر من اللجنة أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة اجتمعت أمس واستكملت مناقشة مواد القانون بتفاصيلها، كما جرى استعراض نتائج الاجتماعات السابقة والردود الحكومية على مواد القانون المقترح والملاحظات النيابية التي دونت في السابق وما استجد على الموضوع، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم باستكمال أعمالها الأسبوع المقبل لإنهاء بعض الخلافات على بنود بعض المواد.



وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة لـ «الأنباء» إنه حريص جدا على إنهاء معاناة «البدون»، وسيسعى جاهدا لتحقيق ذلك.



من جانب آخر، قال النائب محمد الراجحي ان بيان «الإخوة المهجرين» مستحق ونقدهم مقدر وحقهم علينا كبير، وتضحياتهم وتحملهم غربة الوطن والأهل تستحق وقوفنا معهم، وكان ومازال العفو أولوية.



وأضاف الراجحي: نرحب بأي حوار وطني تحت رعاية سامية لأننا وفي ظل هذه الظروف بحاجة لانتشال الكويت من التراجع في جميع الأصعدة التي أوقفت فيها مصالح الوطن والمواطنين.