وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، طالب فيه بتزويده وإفادته عن الآتي: ماذا تم بشأن توزيع القسائم للمستحقين في منطقة جنوب سعد العبدالله بعدما تمت إزالة المعوقات؟ ومتى يتم البدء في تنفيذ البنية التحتية، وما الميعاد المقرر للانتهاء منها؟ ورغم أنه قد سبق الإعلان عن أكثر من موعد للبدء في توزيع القسائم في منطقة جنوب سعد العبدالله، إلا أن أيا من تلك المواعيد لم يتم الالتزام بها، فما الأسباب التي حالت دون الالتزام بما تم الإعلان عنه؟ وهل هناك إجراءات تعيق إتمام إجراءات التوزيع للقسائم، وما الجهات التي خاطبتكم بشأن تأجيل التوزيع؟



..ويسأل عن إيصال الكهرباء إلى قسائم مدينة المطلاع

هل سيؤثر موضوع ميزانية «السكنية» على توزيع القسائم على المخطط أو القسائم التي تم إنشاؤها أو منح إذن البناء؟



وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1- ما موعد إيصال التيار الكهربائي إلى القسائم السكنية في مدينة المطلاع وفق كل قطاع؟



2- هل هناك تأخير في إقرار المناقصات الخاصة بالتمديدات وكيبلات إيصال التيار الكهربائي بحسب كل قطاع؟ وكم تبلغ قيمة كل مناقصة تمت ترسيتها؟



3- هل هناك عوائق أو اعتراض من أي جهة على اشتراطات أو إجراءات ترسية المناقصات؟



4- ما الأسباب التي تمنع منح إذن البناء للمواطنين الذين تم تخصيص قسائم مدينة المطلاع وتم إنشاء البنية التحتية لقطاعاتهم؟



5- هل تعاني المؤسسة العامة للرعاية السكنية من عجز في موازنتها؟ وما أسباب ذلك؟



وهل الموازنة التي تم إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 أقل مما قدمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل سجلت المؤسسة اعتراضها على تخفيض ميزانيتها؟ وهل أثر التخفيض على تنفيذ المشاريع وفق ما هو مقرر؟



6- هل سيؤثر موضوع ميزانية المؤسسة على توزيع القسائم على المخطط، أو القسائم التي تم إنشاؤها أو منح إذن البناء؟





