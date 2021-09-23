ما الدراسة الخاصة بتدهور جودة مياه البحر في جون الكويت؟



وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير التعليم العالي ووزير النفط، د. محمد الفارس، قال في مقدمته: كانت قد قدمت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تفيد بنقل اختصاص توريد وتركيب أعمال محطات معالجة مجارير شبكة الأمطار التي تستغل لتصريف المخلفات الصناعية والمنزلية والمربوطة على شبكة الأمطار من وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة العامة للبيئة، وهذا النقل دارت حوله شبهات .



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل تم أخذ موافقة الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع على نقل اختصاص أعمال توريد وتركيب محطات معالجة المجارير من وزارة الأشغال إلى الهيئة العامة للبيئة؟ فإن كانت الإجابة بنعم ارجو تزويدي بصور ضوئية عن تلك الموافقات.



2 ـ تزويدي بالدراسة المفصلة التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة والتي تبين فيها الغرض من نقل الاختصاص من وزارة الاشغال الى الهيئة العامة للبيئة وهل سيكون لهذا النقل دور في ايقاف التلوث الذي وصل إلى حد خطير جدا وخصوصا في جون الكويت بالإضافة إلى التلوث البيولوجي بشاطئ الفحيحيل والشويخ والكيميائي في الأحمدي وأمغرة؟



3 ـ تزويدي بجميع الإجراءات والحلول التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة تجاه تدهور جودة مياه البحر في جون الكويت والتي قد تتسبب في حدوث مشكلة بيئية وخصوصا حول منطقة ميناء الدوحة التي تقع فيها محطات طاقة.