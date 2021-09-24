وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: بتاريخ 11 مارس 2020 صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعطيل العمل بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما صدر قرار آخر لتمديد العمل بالقرار السابق لاستمرار ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.(COVID-19) وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



لماذا لم يتم صرف المستحقات المالية - المعاش الإضافي - للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع النفطي الخاص الخاضعة لإشراف «مؤسسة البترول الكويتية» خلال فترة كورونا أسوة بالعاملين بمؤسسة البترول الكويتية والشركات الحكومية التابعة لها؟