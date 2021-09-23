وجه النائب مبارك العرو 3أسئلة إلى كل من وزير التربية د.علي المضف، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، وطالب بتزويده في السؤال الأول الموجه إلى وزير التربية بالآتي:

- كم عدد الأراضي الفضاء أو المقار المسلمة من بلدية الكويت ووزارة المالية لوزارة التربية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة؟ وكيف تم التصرف فيها؟ مع تزويدي بكشف يوضح أسماء الجهات أو المدارس الخاصة التي تم تخصيص مقار أو أراضي فضاء لها خلال السنوات العشر الأخيرة، مع بيان الأراضي أو المقار المتاحة حاليا ولم يتم التصرف فيها.

وطالب في السؤال الثاني بتزويده بما يلي:

1- كشف بجميع عقود الإنشاءات الهندسية والصيانة القائمة في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية، مع بيان أسماء الشركات التي توقفت عن التنفيذ، وما الإجراءات التي اتخذت ضدها؟ وهل وقعت أي عقود صيانة بالأمر المباشر؟ مع تزويدي ببيان لتلك العقود، وقيمتها، والسند القانوني في التعاقد المباشر.

2- جميع شاغلي وظيفة مدير إدارة في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في الوزارة، مع بيان كيفية ومعايير اختيارهم، والسيرة الذاتية لكل منهم، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار التعيين الصادر لكل منهم، وبيان القضايا المرفوعة طعنا على قرار تعيين أي منهم في تلك الوظائف والأحكام الصادرة بإلغاء القرار الصادر لكل حالة على حدة.

وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزير التجارة والنصاعة، طالعتنا الصحف بقرار وزارة التجارة والصناعة عن وقف صرف المواد التموينية في بعض أفرع الجمعيات التعاونية، وذلك بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين، وجاء الوقف حتى إشعار آخر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما دور فرق التفتيش التابعة للوزارة والمسؤولة عن تسليم المواد التموينية لأفرع الجمعيات التعاونية والتأكد من ملاءمة المخازن وصلاحيتها من الناحية الصحية للتخزين وأسباب القصور الذي أدى إلى وقف عملية تسليم المواد التموينية لأفرع الجمعيات والذي سوف يكون له بالغ الأثر على استحقاقات المواطنين من تلك المواد التموينية؟

2- ما آلية تعامل الوزارة مع طلبات مستوردي المواد الغذائية برفع أسعار بيع السلع والمنتجات الغذائية وتأثير ذلك على الحالة الاقتصادية للمواطنين؟

3- ما أسباب تزايد عمليات غش وتزوير معدن الذهب في الأسواق وزيادة حالات تزوير الذهب في الآونة الأخيرة؟ وما إجراءات المراقبة والتفتيش التي اتخذتها الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة وتأثيرها على ثقة الجمهور في التعامل مع عمليات البيع والشراء؟