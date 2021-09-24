وجه النائب د.حمود مبرك سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، طالب فيه بتزويده وإفادته بما يلي:



1 ـ ما معايير وضوابط ترشيح القياديين مثل الوكلاء والوكلاء المساعدين لدى وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟



2 ـ هل جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين لدى الوزارات والجهات التابعة لكم مستوفون شروط شغل المناصب القيادية المحددة من مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى ذكر الأسباب.



3 ـ هل استثني أي وكيل أو وكيل مساعد من الشروط المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب.



4 ـ صورة ضوئية من نتيجة اجتياز الدورة التدريبية لجميع الوكلاء والوكلاء المساعدين الحاليين لدى الوزارات والجهات التابعة لكم.



5 ـ عدد القياديين في الوزارات والجهات التابعة لكم، وصورة ضوئية من مؤهلاتهم العلمية.