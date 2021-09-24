وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال في مقدمته، نمى إلى علمي أن شركة الدرة للعمالة بصدد إبرام عقد مع أحد مكاتب الخدم المحلية لاستجلاب العمالة المنزلية من الخارج. لذا، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 ـ هل تم الإعلان عن هذا التعاقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالإعلان وجميع أسماء مكاتب العمالة التي تقدمت للشركة وآلية اختيار المكتب الذي ستتعاقد الشركة معه.



2 ـ ما الآلية التي سيتم جلب العمالة بهذا العقد؟



3 ـ يرجى تزويدي بنسخة من العقد محل البحث.



4 ـ بحكم أن شركة الدرة شركة حكومية، لماذا لم تتجه الشركة للتعاقد مع جهات الاختصاص في بلد المنشأ وليس عن طريق وسيط؟