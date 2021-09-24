وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، طالب فيه بتزويده بالآتي:



1 ـ ما الجهات المسؤولة عن إعطاء موافقات البناء لمظلات انتظار الباصات؟ وما السند القانوني المخول لهذه الجهات إعطاء الموافقات؟ وما مسؤولياتها؟



2 ـ ترخيص مظلات الانتظار في البلدية وأسباب وجودها، وفي حال عدم وجود مظلات، ما أسباب ذلك؟



3 ـ معايير الأمن والسلامة لمظلات الانتظار وسباب وجودها وفي حال عدم وجود معايير، ما أسباب ذلك؟



4 ـ ما آخر مشروع لتطوير مظلات الانتظار؟ وما نتيجته؟



5 ـ ما معايير الصيانة المتبعة لمظلات الانتظار؟



6 ـ هل هناك جهات من القطاعين العام والخاص تقدمت لتطوير مظلات الانتظار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نتيجة هذه المبادرات، وما أسباب قبولها أو رفضها؟



7 ـ ما التسهيلات المقدمة لمستخدمي المظلات؟ وما دور البلدية في الصيانة؟



8 ـ هل تعد موافقة شركة النقل العام ضرورية في حال صيانة وبناء مظلة جديدة وتطوير مظلة قائمة وإعادة بناء مظلات الانتظار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني.