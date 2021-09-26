وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، طالب فيه بتزويده بالآتي



1 ـ ما الجهات المسؤولة عن إعطاء موافقات البناء لمظلات انتظار الباصات؟ وما السند القانوني المخول لهذه الجهات إعطاء الموافقات؟ وما مسؤولياتها؟



2 ـ ترخيص مظلات الانتظار في البلدية وأسباب وجودها، وفي حال عدم وجود مظلات، ما أسباب ذلك؟



3 ـ معايير الأمن والسلامة لمظلات الانتظار وسباب وجودها وفي حال عدم وجود معايير، ما أسباب ذلك؟



4 ـ ما آخر مشروع لتطوير مظلات الانتظار؟ وما نتيجته؟



5 ـ ما معايير الصيانة المتبعة لمظلات الانتظار؟



6 ـ هل هناك جهات من القطاعين العام والخاص تقدمت لتطوير مظلات الانتظار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نتيجة هذه المبادرات، وما أسباب قبولها أو رفضها؟



7 ـ ما التسهيلات المقدمة لمستخدمي المظلات؟ وما دور البلدية في الصيانة؟



8 ـ هل تعد موافقة شركة النقل العام ضرورية في حال صيانة وبناء مظلة جديدة وتطوير مظلة قائمة وإعادة بناء مظلات الانتظار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني.



..ويسأل وزير التجارة عن أسباب استقالة بعض الوكلاء المساعدين



وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان قال في مقدمته: نمى إلى علمي استقالة عدد من الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة والصناعة.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما الأسباب التي أدت إلى استقالة المذكورين أعلاه؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الطلب المقدم من المستقبل نفسه سواء وكيل أو وكيل مساعد.



2 ـ صورة ضوئية عن قرار صدور الاستقالة.