وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان جاء كالتالي: نمى إلى علمي خصم مبالغ مالية (50 دينارا شهريا) من مخصصات دعم العمالة الوطنية للكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص بداعي المسمى الوظيفي، على الرغم من أن المبالغ المخصصة للعاملين في القطاع الخاص غير النفطي تصرف كاملة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: لماذا يصرف مبلغ دعم العمالة لحملة التخصصات التربوية للعاملين في القطاع النفطي بقيمة أقل من نظرائهم العاملين في القطاعات الخاصة الأخرى على الرغم من أن المبلغ مخصص للمؤهل وليس للمسمى الوظيفي، وما السند القانوني لذلك؟