وجه النائب د.حمد المطر 4أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ووزير التربية د.علي المضف، جاءت كما يلي:



سؤالان إلى وزير العدل



السؤال الأول:

في ظل اتباع الدولة ترشيد الإنفاق وتوفير الميزانية واتباع معظم وزارات الدولة لهذه السياسة ومع ذلك نجد وزارة العدل تصرف مكافأة شهرية وسنوية بمبالغ كبيرة لوكيل الوزارة من دون مراعاة لضوابط الصرف والجمع بين جميع هذه المكافآت من دون مبرر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جميع المجالس واللجان وفرق العمل التي شارك فيها وكيل وزارة العدل منذ تاريخ شغله الوظيفة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- بيان بالمكافأة الشهرية التي يتقاضاها وكيل وزارة العدل عن المجالس واللجان وفرق العمل منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات صرف هذه المكافأة.



3- بيان بالمكافأة السنوية التي يتقاضاها وكيل وزارة العدل عن المجالس واللجان وفرق العمل منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات صرف هذه المكافأة.



4- إجمالي المكافأة السنوية والشهرية التي يتقاضاها وكيل وزارة العدل منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



السؤال الثاني:



أصدرت محكمة التمييز أواخر عام 2019 حكمها ببطلان تعيينات وظائف الخبراء ونفذت وزارة العدل الحكم وأبطلت تعيينات أكثر من (500) خبير، ثم أعلن مرة أخرى عن هذه الوظائف وتعيين ما يقارب ألف خبير جديد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من إعلان الوزارة عن وظائف الخبراء عام 2020.



2- ما الإجراءات والآلية التي اتبعت لتعيين الخبراء الجدد؟ وهل راعت الوزارة قواعد المفاضلة في اختيار المعينين؟



3- كم عدد الخبراء المعينين على إعلان عام 2020 وسبب مضاعفة العدد وتعيين ألف خبير؟ وهل روعي الاحتياج والتنسيق مع الإدارة العامة للخبراء من عدمه؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



4- كشف بأسماء المعينين، وصورة ضوئية من جميع قرارات التعيين الصادرة لتعيين الخبراء الجدد ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.



5- أسماء وبيانات جميع رؤساء وأعضاء لجان الاختبارات والمقابلات الشخصية، ومسمياتهم الوظيفة ومؤهلاتهم العلمية، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل هذه اللجان.



سؤال إلى وزير التعليم العالي



أثرت جائحة كورونا على الطلاب المبتعثين في الخارج وطلاب الدراسات العليا في جامعة الكويت نتيجة إعلان حالات الطوارئ في الكويت وفي جميع دول العالم، وأدت في كثير من الحالات إلى عدم تمكن الطلاب من إكمال برنامجهم الدراسي خلال المدة المحددة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في البعثات الخارجية الذين تقدموا بطلبات لتمديد المدة المحددة في قرار الابتعاث لإكمال برنامجهم الدراسي منذ بدء جائحة كورونا حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- كشف بعدد طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في جامعة الكويت الذين لم يتمكنوا من إكمال برنامجهم الدراسي ضمن المدة المحددة منذ بدء جائحة كورونا حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



سؤال إلى وزير التربية



مع بداية العام الدراسي وبدء دوام العاملين ثم الطلبة، لوحظ أن أغلب المدارس تعاني من انعدام النظافة وتراكم الأتربة في الساحات والغرف بسبب إغلاق المدارس خلال فترة الصيف، ما يستدعي أن تجري أعمال نظافة بشكل جذري من خلال الأجهزة والمعدات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جدول توضيحي يبين الآتي (اسم المدرسة - المحافظة - جاهزية المدرسة).



2- كشف بأسماء الشركات القائمة على التنظيف حسب كل محافظة.



3- صورة ضوئية من عقود الشركات والمراسلات التي تمت لتنظيف المدارس.



4- جدول تفصيلي بميزانية النظافة الخاصة بالمدارس.