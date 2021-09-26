وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، عن أعضاء هيئة التدريس ومقررات التعليم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية خصوصا في قسم الفقه وأصول الفقه في جامعة الكويت.



ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود مخالفات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وخاصة في قسم الفقه وأصول الفقه في جامعة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بأسماء جميع المنتدبين ندبا كليا سواء كانوا مدرسين أو مدرسين مساعدين إلى قسم الفقه وأصول الفقه في الكلية مع بيان الجهة المنتدبين منها وصورة ضوئية من قرار كل منتدب وشهاداته الجامعية والأكاديمية وشهادات الخبرة الحاصل عليها مع بيان إذا كان أحدهم قد عين في القسم من عدمه وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2 ـ كشف بعدد إعلانات التوظيف بالقسم العلمي بقسم الفقه وأصول الفقه منذ عام 2008 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 ـ كشف بعدد أعضاء القسم العلمي بقسم الفقه وأصول الفقه وكشف بأسماء كل عضو هيئة تدريس مقرونا بالدرجة العلمية والتخصص الدقيق وتاريخ التعيين.



4 ـ كشف بعدد الذين أنهيت خدماتهم في القسم العلمي لقسم الفقه وأصول الفقه مع ذكر الأسباب والتاريخ.



5 ـ كشف بعدد إعلانات التوظيف لكل وظيفة أكاديمية وأكاديمية مساندة في القسم العلمي لقسم الفقه وأصول الفقه مع تزويدي بصورة ضوئية من كل إعلان.



6 ـ كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس في لجنة التعيينات في كل إعلان وشهاداتهم العلمية وتسلسلها، الليسانس والماجستير والدكتوراه في قسم الفقه وأصول الفقه.



7 ـ كشف بأسماء المتقدمين للوظائف المعلن عنها لكل إعلان، سواء كانت أكاديمية أو أكاديمية مساندة مع شهاداتهم وتسلسلها، الليسانس والماجستير والدكتوراه في قسم الفقه وأصول الفقه.



8 ـ كشف بأسماء من رشحوا من لجنة التعيينات في القسم العلمي لقسم الفقه وأصول الفقه ولجنة الكلية واعتماد عميد الكلية لكل إعلان أكاديمي أو أكاديمي مساند.



9 ـ صورة ضوئية من قرارات اللجان في القسم العلمي الفقه وأصول الفقه ولجنة الكلية ولجنة الشؤون التعليمية لكل إعلان.



10 ـ كشف بأسماء من انتدب إلى القسم العلمي لقسم الفقه وأصول الفقه خلال الفترة من 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تزويدي بالشهادات العلمية والدرجة الوظيفية وجنسية كل منتدب، وجدول العمل لكل مدرس منتدب.



11 ـ كشف بعدد المقررات التي تطرح في قسم الفقه وأصول الفقه لطلبة التخصص وطلبة الكلية وعدد الطلبة المسجلين فيها، وهل هناك مقررات تطرح من القسم للكليات الأخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مدى حاجة الكليات الأخرى لهذه المقررات مثل مقررات القسم في مساند تخصص شريعة، وما مدى إقبال الطلبة على التسجيل فيها، وكم عدد طلبة المساند وأسماء من يدرسون هذه المقررات وذلك منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟