وجه النائب مساعد العارضي 3 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، جاءت كما يلي:



نص السؤال الأول على ما يلي: أعلن الوزير عن تشكيل لجنة لحصر الأراضي الصالحة للسكن في المناطق الحضرية وأعلن عن عدد يفوق الـ 30 ألف وحدة سكنية، علما أن إجراء الحصر سبق أن اتخذ من عدة وزراء إلا أننا لم نشهد أي تحرك فعلي للاستفادة من تلك الأراضي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- تقرير لجنة الحصر المشكلة من الوزير.



2- هل تحرك جديا بعد إجراء الحصر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نوع هذه التحركات؟



3- ما الإجراءات المرتقبة للاستعجال في تخصيص هذه الأراضي لأصحاب الطلبات الإسكانية؟



4- ما الموعد المحدد للبدء في تخصيص الجاهز من تلك الأراضي للمواطنين؟



5- نمى إلى علمي وجود 4 مناطق جاهزة للتوزيع وليس بها معوقات وهي جنوب وغرب القيروان، جنوب منطقة علي صباح السالم، غرب وشمال الجهراء وجنوب مدينة جابر الأحمد، يرجى إفادتي بما هو جاهز من تلك المناطق وما خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيها، مع ذكر الأسباب المانعة من تخصيصها (إن وجدت) كما يرجى ذكر الأسباب والخطط المطروحة لحلها -إن وجدت.



6- هل أنجزت المؤسسة مخططات لأي من هذه المدن المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك المخططات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى ذكر الأسباب، وما الموعد المحدد لإنجاز تلك المخططات؟



ونص السؤال الثاني على ما يلي:



أحال المجلس البلدي وبالتعاون مع جمعية المهندسين اقتراحات لتخصيص موقع جنوب القيروان وكذلك غرب القيروان لاستغلالها مناطق سكنية توزع على أصحاب الطلبات الإسكانية، وحيث إن دور الوزير في هذا الخصوص هو تحويلها الى المكتب الفني للمجلس البلدي أو إحالتها الى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء في مدة أقصاها 3 أشهر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب عدم اتخاذ بلدية الكويت الإجراء المتبع في هذا الخصوص؟



2- ما خطة البلدية للتعامل مع تلك المناطق ومتى الموعد المحدد لتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟



ونص السؤال الثالث على ما يلي:



أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن الانتهاء من إزالة الإطارات وهي أحد المعوقات في منطقة جنوب سعد العبدالله ولم نسمع بعدها أي تصريح من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسلم المنطقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب التأخير في تسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمنطقة جنوب سعد العبدالله حتى الآن؟



2- ما الذي يمنع المؤسسة من توزيع المنطقة على أصحاب الطلبات على الورق حيث من المعلوم أنه ليس هناك حاجة للتمويل قبل أن تنتهي البنية التحتية؟



3- بعد إزالة المعوق الرئيس المتمثل بالإطارات، ما الذي يمنع المؤسسة في البدء في فتح باب التخصيص تزامنا مع إزالة ما تبقى من أنقاض المعوقات السابقة التي تم التصريح بها من قبلكم؟