وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ، قال في مقدمته: طالبت الكويت جمهورية العراق في العديد من المباحثات الديبلوماسية الثنائية المشتركة، بتفعيل دور اللجنة الثنائية بين الجانبين، والمختصة باسترداد أملاك الكويتيين في العراق والتي تقدر قيمها السوقية بمئات الملايين من الدنانير، كما طالبت بالإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضية الهامة، حتى يتسنى لأصحاب الأملاك من الكويتيين استعادة هذه الممتلكات والاستفادة منها في ظل حالة الاستقرار النسبي الذي يعيشها العراق. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما القرارات التي توصلت إليها اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين بشأن أملاك الكويتيين؟



2 ـ ما سبب عدم إقرار الجانب الحكومي العراقي أصحاب الأملاك من الكويتيين؟ على الرغم من مبادرتهم بتصديق الوثائق الخاصة بالعقارات والمزارع والأراضي التي يملكونها، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.



3 ـ هل تعرض أي من أصحاب الأملاك من الكويتيين لعمليات تزوير أو نصب من قبل بعض العراقيين؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها الحكومة الكويتية بهذا الشأن.