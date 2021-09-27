وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: تنص المادة رقم 5 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني على:



يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية الآن:



1 ـ دور النشر الالكتروني.



2 ـ وكالات الانباء الكويتية.



3 ـ الصحافة الالكترونية.



4 ـ الخدمات الإخبارية.



5 ـ المواقع الوسائل والخدمات الاعلانية التجارية.



6 ـ المواقع الالكترونية للصحف الورقية والقنوات المرئية والمسموعة.



ولا تسري احكام هذا القانون على النطاق او الموقع او الوسيلة او الحساب الالكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدموه بالمهنية المتخصصة.



ولما كانت الحسابات الالكترونية الشخصية لمشاهير مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي تستخدم لغرض الاعلان التجاري والنشر الالكتروني ولتحقيق الربح المالي، وتخصصت هذه الحسابات بإنشاء ونشر اعلانات تجارية بحتة ومقابل اجر متفق عليه، مما يثبت انها حسابات مهنية تخصصت في الاعلانات التجارية وان قام الحساب بنشر اخبار ومعلومات شخصية بجانب نشر الاعلان التجاري وليست بغرض الربح، حيث لا يزيل ذلك صفة المهنية التخصصية، وكان على وزارة الاعلام تحريك الدعوى الجنائية ضد اي حساب شخصي يزاول مهنة الاعلانات التجارية دون ترخيص للحفاظ على النظام والمال العام أولا، ولإخضاع هذه الحسابات للرقابة وضمان عدم نشر اعلانات مخالفة للنظم ثانيا.



وترتب على اخفاق وزارة الاعلام في تأدية مهامها حسب القانون المشار اليه الى اتهام مشاهير التواصل الاجتماعي بعمل اعلانات تجارية دون ترخيص وكذلك توجيه تهم غسيل الاموال لهم، وبسبب افراغ هذا النشاط التجاري والاعلامي من مضمونه بحجة انها حسابات شخصية لا ينطبق عليها القانون.



ولما كان المشرع كلف وزارة الاعلام دون غيرها بتنظيم نشاط الاعلام الالكتروني، الامر الذي يرفع الحرج عن وزارة التجارة والصناعة بل ان امتناع وزارة الاعلام عن اصدار تلك التراخيص هو تصريح منها بعدم جواز صدور تراخيص تجارية لهذه الحسابات، وأيضا تصريح من وزارة الاعلام بأن هذه الحسابات الشخصية لا تتصف بالمهنية التخصصية، دون توضيح من الوزارة ما تعريف المهنية التخصصية في مزاولة الاعلانات التجارية.



وطالب تزويده وإفادته بما يلي:



1 ـ عدد طلبات الترخيص الاعلامي لحسابات مشاهير التواصل الاجتماعي التي قدمت لوزارة الاعلام ونسخ منها، وتراخيص وزارة الاعلام ان وجدت او اسباب رفض كل طلب على حدة.



2 ـ عدد التراخيص الاعلامية للحسابات الالكترونية الشخصية التي يتصف مستخدموها بالمهنية التخصصية، ونسخ من طلبات الترخيص ونسخ من التراخيص وذلك فيما يخص الاعلانات التجارية.



3 ـ بيان بجميع استفسارات النيابة العامة المتعلقة برخص مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة لوزارة الاعلام ونسخ من ردود وزارة الاعلام عن هذه الاستفسارات، وبيان بطلبات وزارة الاعلام بالإحالة الى النيابة العامة لحسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ان وجدت.



4 ـ ما تعريف وزارة الاعلام للحسابات الشخصية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي التي لا تتصف بالمهنية التخصصية؟ وما تعريف وزارة الاعلام للحسابات الشخصية التي تتصف بالمهنية التخصصية؟ كيف تتحقق وزارة الاعلام من ان الحساب الالكتروني يتصف بالمهنية المتخصصة؟



5 ـ هل تراقب وزارة الاعلام الاعلانات التجارية للحسابات الشخصية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما اجراءات الوزارة في حال رصد مخالفة او رصد اعلان تجاري مخالف لقرارات الوزارة او النظام والآداب العامة؟ سواء كان هذا الحساب مرخصا ام لا.



6 ـ هل تم عرض الموضوع على ادارة الفتوى والتشريع؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بكتاب وزارة الاعلام الموجه للفتوى والتشريع، ورد ادارة الفتوى والتشريع.