شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أعمال الاجتماع الخامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



وتم خلال الاجتماع اختيار موضوع «السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي» ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2022.



وأكد الغانم في مداخلة له خلال الاجتماع أهمية هذا الموضوع وعلاقته المباشرة بمبادرة ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فيما يتعلق بمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.



وقال الغانم «سيكون هناك نوع من الانسجام بين مقترحنا وبين ما يحدث في المنطقة فيما يتعلق بهذا الملف»، مؤكدا أن هذه المبادرة البيئية مهمة جدا في هذا الوقت.



وأضاف «أتوجه بالشكر الجزيل لرئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية عبدالله زينل، على عطائها وحسن إدارتها طيلة فترة رئاستها تجمعنا البرلماني الخليجي، متمنيا لرئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ، التوفيق والسداد خلال فترة رئاسته الحالية».