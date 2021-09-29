استقبل مراقب مكتب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل سعد المانع، وذلك بمناسبة فوز جمعية حماية المستهلك بـ«جائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام 2021» عن مشروع «النظام الموحد لإدارة ورقابة ‫القطاع التعاوني‬ والمحافظة على المخزون الاستراتيجي لتوفير الأمن الغذائي».‬



وأشاد الشاهين بمبادرة المانع التي تضع نظاما لإدارة ورقابة القطاع التعاوني، مثمنا مثل هذه المبادرات الخلاقة التي تخدم المجتمع الكويتي بمؤسساته المختلفة.



وقام الشاهين بتكريم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك.



كما استقبل الشاهين الفائزين بجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام وممثلي برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية د.شهاب العثمان والمستشارة خالدة الخراز.



وأثنى الشاهين على جهود البرنامج في نشر ثقافة التنمية المستدامة في الكويت والدول الشقيقة، مشيدا بحصولهم على الجائزة التي تضاف إلى سجل أبناء الكويت المبادرين وأصحاب العقول المتميزة.



وتسلم الشاهين هدية تذكارية تقديرا لدعمه المستمر في دعم المبادرين من أبناء الكويت.