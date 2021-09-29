قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مرور عام على رحيل المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل هو فرصة لاستذكار مآثر هذا الزعيم الاستثنائي والحكيم.



وقال الغانم في تصريح صحافي أمس بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل سمو الشيخ صباح الأحمد: «يقتضي منا الوفاء والعرفان أن نسجل بأحرف من نور مسيرة هذا الرجل الاستثنائي الذي قاد البلاد إلى بر الأمان في ظروف سياسية وإقـلـيـمية دولية بالغة الدقة».



وأضاف الغانم: «لقد كان الشيخ صباح قائدا مسكونا بهموم شعبه وشعوب المنطقة، حريصا على ترسيخ قيم الاعتدال والوفاق والتصالح ونبذ قيم الصراع والتشاحن».



وقال رئيس مجلس الأمة: «بقدر حزننا على رحيل أميرنا الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد يبقى عزاؤنا بخلفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي كان عضده وسنده طوال سنوات، وهو أحد المخلصين لمدرسته السياسية المتحلية بالحكمة والنضج وبعد النظر».



واختتم الغانم تصريحه قائلا: «لا نملك هنا إلا أن نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يرحم الشيخ صباح برحمته الواسعة وأن يسكنه جنة الفردوس، وأن يحفظ سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين من كل شر ومكروه وأن يسدد على درب التقدم والنماء خطاهما لما فيه خير الكويت وأهلها».



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس سفيرنا لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي، كما استقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد.



والتقى الغانم كلا على حدة سفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان وربا، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت تشونغ بيونغ، وسفير جمهورية كوبا لدى الكويت خوسيه لويس سانشيز، وسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي.