التوجيهات السامية دائماً ما تصبّ لصالح الوطن والمواطنين الذين هم أولى أولويات القيادة السياسية

أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن توجيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى إقامة حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات وتوجيه الطاقات لخدمة الوطن خطوة مباركة تستوجب علينا جميعا إعانة صاحب السمو على تحقيق أهدافها.

وقال الشحومي في تصريح له أمس: سمعا وطاعة يا صاحب السمو، إن توجيهكم السامي لإقامة حوار وطني سيجد منا كل التأييد والدعم لتحقيق ما يطمح له سموكم من العمل أولا وأخيرا لخدمة البلاد وتوجيه كل الجهود والإخلاص من أجل تطور ورفعة الكويت.

وأضاف: ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والعمل على استقرار الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسليط جميع الجهود المخلصة من أجل تنمية البلاد وتطويرها والانطلاق نحو أفق واسع من تحقيق الطموحات والإنجازات.

وأكد الشحومي ان التوجيهات السامية دائما تصب لصالح الوطن والمواطنين الذين هم أولى أولويات القيادة السياسية المتمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، مشيرا إلى أنه يستوجب على الجميع إدراك تحديات المرحلة المقبلة والتي نحتاج فيها إلى ان نجتمع على كلمة سواء من أجل رفعة وازدهار الوطن.