قال النائب سعود أبو صليب إن الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن السنة الأولى لتولي سموه مسند الإمارة شهدت الكثير من الانفراجات على المستويين المحلي والخليجي بفضل حكمة وحنكة سموه وتعامله الحكيم في كل القضايا حيث لعب سموه دورا بارزا استكمالا لجهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب ثراه في قيادة الجهود العربية والعالمية لإنجاز المصالحة وعودة الأشقاء.

وأكد أبو صليب أن سموه حرص في كل مناسبة على التأكيد على التعاون بين السلطتين لتحقيق مصالح المواطنين والحرص على تلبية احتياجاتهم.

وختم أبو صليب بتقديم التهنئة الى سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مسند الإمارة، سائلا الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.