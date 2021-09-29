نبذ الخلافات وحل كل المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية

نستشعر أجواء الارتياح والتفاؤل التي بثها هذا الخبر الذي يأتي متزامنا مع الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم

نجاح أي حوار مرهون بإجراءات بناء ثقة متبادلة وبصياغة أجندة واضحة متفق عليها

إعداد جدول زمني محدد وبالالتزام بالثوابت الدستورية

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديمقراطي وحركة العمل الشعبي والتحالف الإسلامي الوطني بياناً صحافياً رحبت فيه بالرعاية السامية لحوار وطني بين السلطتين بغية تهيئة الأجواء وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بينهما.



وقالت الحركات الأربع في بيانها، ما يلي:



"ترحب القوى والتيارات الموقعة على البيان بالرعاية الأميرية السامية لحوار وطني بين السلطتين بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل جميع المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية".



وأضاف البيان" إننا نستشعر أجواء الارتياح والتفاؤل التي بثها هذا الخبر الذي يأتي متزامنا مع الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم، ويأتي في إطار المصالحة الوطنية التي تساهم في ترسيخ الوحدة والاستقرار".

وأشار البيان إلى أنه" من الواجب استثمار هذا الحوار بكل جدية وبصدق نية من أطراف الحوار في رأب الصدع وتقويم المسار وتوحيد الصف، كما أن نجاح أي حوار مرهون - بعد توفيق المولى سبحانه - بإجراءات بناء ثقة متبادلة وبصياغة أجندة واضحة متفق عليها وبإعداد جدول زمني محدد وبالالتزام بالثوابت الدستورية. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه".