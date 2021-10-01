وجه النائب د. أحمد مطيع سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، قال في مقدمته: لاحظنا في الآونة الأخيرة وجود بضائع مستوردة تحمل علم الشواذ غزت أسواق ومحلات ومراكز الكويت التجارية بشكل لافت للنظر، حيث طالت هذه الأعلام بضائع مختلفة كالملابس والأثاث واللوحات والتحف والإكسسوارات، بل حتى ألعاب الأطفال لم تسلم من ذلك بشكل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا في مواجهة حرب فكرية تستهدف ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا وأخلاقنا الإسلامية وفطرتنا السليمة.



وللأسف، تزامن هذا الانتشار مع غياب دور وزارة التجارة والصناعة عن منع ومخالفة من يستورد هذه البضائع ويبيعها عبر الأسواق والمحال والمراكز التجارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل توجد لائحة عقوبات أو مخالفات تمنع الموردين من استيراد البضائع التي تحمل علم الشواذ أو الشعارات المخالفة كشعار الماسونية أو شعار عبدة الشيطان وغيرها من شعارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بها.



2 ـ كم عدد المخالفات التي فرضت على تجار وموردين استوردوا البضائع المشار إليها؟ وما طبيعة هذه المخالفات؟



3 ـ ما آلية الوزارة في التعامل مع البضائع المشار إليه؟ وهل تتلف أم ترد للتاجر أو المورد؟



4 ـ هل خالفتم تجارا أو موردين لاستيرادهم البضائع المشار إليها ومع ذلك كرروا المخالفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما آلية الوزارة في حال تكرار المخالفة؟ وهل طبقت هذه الآلية على المخالفين؟