استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس المتخصص في مجال تربية وتعليم وتصحيح سلوك الخيول عبدالله العصفور.



وأعرب الشاهين خلال اللقاء عن دعمه لمسيرة المدرب وإعجابه بأسلوبه ونظريته الخاصة في بناء العلاقات والثقة المتبادلة بين الإنسان والخيول، باعتباره مدربا ومكلم الحصان العربي، وهو مجال فريد من نوعه.



وقال الشاهين ان العصفور يعد نموذجا للمبدع الكويتي المؤثر في مجاله من خلال تبنيه نظاما فريدا للتدريب على لغة الخيول عبر الإنترنت وتنظيمه دورات وندوات للطلاب في جميع دول العالم، ومحاضرته في دورات في الدول الأوروبية في مجالات (خيول مسابقات الجمال - خيول مسابقات السرعة - وخيول مسابقات القفز)، كما تولى الإشراف على منتخب أوكرانيا للفروسية في فترة سابقة.



ودعا الشاهين المسؤولين إلى تذليل الصعوبات أمام المدرب العالمي العصفور وكل المدربين والمختصين والمبدعين الكويتيين في مختلف المجالات.