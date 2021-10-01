ما الحالات التي تم استثناؤها وتم اعتماد أسمائهم لصرف «الصفوف الأمامية» من العاملين في البعثات الديبلوماسية؟



وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، طالب فيه بتزويده بالآتي:



1 ـ كم عدد من تم اعتماد اسمه لصرف مكافأة الصفوف الأمامية له في مواجهة جائحة كورونا من العاملين في وزارة الخارجية؟



2 ـ ما سبب عدم اعتماد العاملين في البعثات الديبلوماسية والسفارات والقنصليات خارج البلاد من الشمول بالصرف بمكافآت الصفوف الأمامية رغم تعرضهم للمخاطر في دول تفشى فيها الوباء وعملوا على إجراءات إجلاء المواطنين الكويتيين ضمن الجسر الجوي؟



3 ـ ما الحالات التي تم استثناؤها وتم اعتماد أسمائهم لصرف مكافأة الصفوف الأمامية لهم من العاملين في البعثات الديبلوماسية والسفارات والقنصليات؟ وهل من بينهم عاملون من جنسيات غير كويتية؟



كما وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: في يوم 31/03/2021م انتهت المدة المحددة في القانون رقم (14) لسنة 2016 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية التي أعفت اعمال المؤسسة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل التزمت المؤسسة منذ ذلك التاريخ بإخضاع كل مناقصاتها لقانون المناقصات العامة؟



2 ـ هل قدمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمجلس الأمة التقارير السنوية عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة عن السنوات منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 2016، مع تزويدي بنسخ عن تلك التقارير؟



3 ـ التقارير نصف السنوية عن السنوات الخمس الماضية الملزم تقديمها لمجلس الأمة وفق نص المادة (34) من القانون رقم (113) لسنة 2014 عن الخطط والسياسيات الإسكانية.



4 ـ ما صحة قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تعنى بتطوير الأصول العقارية الخاصة؟ وهل تم تقديم طلب لتأسيس شركات أخرى؟ وما أنشطة تلك الشركات والغاية منها ودراسات الجدوى؟



5 ـ ما المساحات التي تم تخصيصها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأنشطة استثمارية وصناعية وتجارية؟



6 ـ ما السند القانوني لطرح مناقصات أو التعاقد المباشر مع شركات لإقامة مناطق وقسائم صناعية؟ ومن يتولى توزيعها؟ وهل حصلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على موافقة الهيئة العامة للصناعة؟



7 ـ ما رد ديوان المحاسبة على تولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأسيس شركات في مجال تطوير الأصول العقارية الخاصة وفي طرح إنشاء قسائم صناعية؟