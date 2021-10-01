كم يبلغ عدد المتوفين الذين أصابهم فيروس كورونا من المطعمين ممن تلقوا جرعتين حتى تاريخ ورودالسؤال؟



وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1- هل اللقاحات التي تستخدمها وزارة الصحة في الكويت توفر الحماية المؤكدة لجميع المطعمين من فيروس كورونا (كوفيد-19)؟ وما نسبة توفير هذه اللقاحات (جميع اللقاحات التي تستخدمها وزارة الصحة) للحماية؟



2- هل توجد احتمالات فشل أي من اللقاحات في الحماية/ المناعة من كورونا؟



3- هل تلك اللقاحات ذات نوعية عالية وفاعلة وآمنة؟ وهل خضعت لجميع الإجراءات المتبعة لترخيص استخدامها قانونيا؟ مع تزويدي بالدراسات والأبحاث والتجارب السريرية وغير السريرية، وكل ما يثبت فاعلية وسلامة استخدام هذه اللقاحات وجميع الموافقات النهائية لترخيص استخدامها، وهل تجاوزت تلك اللقاحات التقييم القانوني؟ وفي حال حصولها على الموافقات، ما نوع هذه الموافقات؟ وهل هي للاستخدام الطارئ أم الدائم؟



4- هل توجد أي آثار جانبية للقاحات على المدى القصير أو البعيد؟



5- هل وضحت محتويات اللقاح لمتلقي التطعيم (قبل التطعيم) وآثاره الجانبية وفقا للمبدأ العالمي المسمى الموافقة المستنيرة؟ وهل أخذت موافقة خطية من الذين طعموا؟



6- هل لدى الوزارة أي معلومات عن ظهور أي آثار أو أعراض جانبية لمستخدمي تلك اللقاحات حول العالم أو حدوث حالات وفيات نتيجة استخدامها؟



7- هل صدرت أي أحكام سابقة أو حالية ضد أي من الشركات المصنعة للقاحات بسبب فشل أو وقوع أي أضرار على مستخدمي أي من الأدوية التي تنتجها تلك الشركات؟



8- هل جرى تحديد الفئات التي يمكنها الحصول على اللقاحات والفئات الممنوعة من الحصول عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تلك الفئات؟



9- ما خطة (بروتوكول) الوزارة لعلاج المصابين بكورونا منذ بداية الوباء حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسس استخدامها؟ وهل أجريت أي تعديلات على هذه الخطة (البروتوكول)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها والتعديلات -إن وجدت-.



10- هل شكلت لجنة من المختصين لمواجهة وباء كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمتى جرى تشكيلها؟ مع تزويدي بكل القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تتضمن أسماء أعضائها، وتخصصاتهم ومهامهم، وصورة ضوئية من مؤهلاتهم وصورة ضوئية من القرارات والتوصيات الصادرة من هذه اللجنة، ومن محاضر اجتماعاتها.



11- ما اللقاحات التي اشترتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا؟ وما الشركات المصنعة وجنسيتها؟ وكم الكمية المشتراة من كل لقاح والقيمة الإجمالية لكل عقد شراء؟ وهل جرى الشراء بشكل مباشر من الشركات المصنعة أم عبر وكلاء أو وسطاء؟ مع تزويدي بصورة ضوئية لكل عقد من العقود، على أن يتضمن اسم الشركة المصنعة أو المتعاقد معها واسم اللقاح ومدة العقد.



12- كم يبلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين أدخلوا في كل مستشفى من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في الفترة من 11/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم يبلغ عدد المتعافين بعد دخولهم المستشفى؟



13- كم يبلغ عدد الذين أصابهم فيروس كورونا من غير المطعمين؟



14- كم يبلغ عدد الذين أصابهم فيروس كورونا وأدخلوا في المستشفيات من المطعمين الذين تلقوا جرعة واحدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



15- كم يبلغ عدد الذين أصابهم فيروس كورونا وأدخلوا إلي المستشفيات من المطعمين الذين تلقوا جرعتين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



16- كم يبلغ عدد المتوفين بفيروس كورونا من غير المطعمين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



17- كم يبلغ عدد المتوفين الذين أصابهم فيروس كورونا من المطعمين ممن تلقوا جرعة واحدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



18- كم يبلغ عدد المتوفين الذين أصابهم فيروس كورونا من المطعمين الذين تلقوا جرعتين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



19- هل فيروس كورونا هو السبب المباشر للوفاة أم بسبب أمراض أخرى؟ مع تزويدي بالإحصائيات الرسمية.