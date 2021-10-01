وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، قال في مقدمته: لما كانت فكرة التاكسي الجوال التي طبقت وأخذ بها في الكويت أخيرا تثير تساؤلات بسبب ما يحوم حولها من شبهات في أن يكون الغرض الخفي منها هو ضرب من تجارة الإقامات يفضي إلى زيادة العمالة الوافدة في البلاد للوصول إلى تحقيق نفع شخصي للضالعين من هذه التجارة، أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1 ـ كم عدد الشركات والمؤسسات التي أسست استغلال التاكسي الجوال؟



2 ـ ما الشروط والإجراءات الواجب توافرها للترخيص في تأسيس هذه الشركات ومزاولتها لنشاطها؟



3 ـ بيان أصحاب هذه الشركات والمؤسسات واسم صاحب كل رخصة منها مؤسسية كان أو فردا.



4 ـ تاريخ آخر ترخيص لاستغلال تاكسي الجوال سواء مؤسسة أو فردا؟



5 ـ ما الشروط والإجراءات المتبعة لتجديد الرخص عند الانتهاء؟