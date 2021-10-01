وجه النائب د. أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، طالب فيه بتزويده وإفادته بما يلي:
1 ـ كشف بأسماء جميع المراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص (مستشفيات وعيادات خاصة ومستوصفات ومراكز طبية تخصصية ومراكز طب الأسنان).
2 ـ صورة ضوئية من آخر ترخيص لتلك المراكز الصحية صادر من وزارة الصحة.
3 ـ كشف بأسماء أصحاب تلك المراكز الصحية وتخصصاتهم الطبية مع تزويدي بصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية.
4 ـ كشف بأسماء جميع الأطباء الكويتيين العاملين في القطاع الطبي الخاص.
5 ـ صورة ضوئية من تراخيص الأطباء العاملين بالنظام الجزئي في القطاع الخاص بالإضافة إلى العمل في القطاع الحكومي.