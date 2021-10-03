وجه النائب سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، طالب فيه بتزويده وإفادته بما يلي:



1 ـ كشف بأسماء جميع المراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص (مستشفيات وعيادات خاصة ومستوصفات ومراكز طبية تخصصية ومراكز طب الأسنان).



2 ـ صورة ضوئية من آخر ترخيص لتلك المراكز الصحية صادر من وزارة الصحة.



3 ـ كشف بأسماء أصحاب تلك المراكز الصحية وتخصصاتهم الطبية مع تزويدي بصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية.



4 ـ كشف بأسماء جميع الأطباء الكويتيين العاملين في القطاع الطبي الخاص.



5 ـ صورة ضوئية من تراخيص الأطباء العاملين بالنظام الجزئي في القطاع الخاص بالإضافة إلى العمل في القطاع الحكومي.