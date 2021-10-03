وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التربية د. علي المضف، استفسر فيه عن الآتي:



1 ـ كم عدد معلمي مادة المكتبات في المرحلة الثانوية؟ وما أسباب وقف الوزارة للتعيين في هذا المجال؟ وما المؤهلات العلمية لمعلمي المكتبات العاملين في هذه المرحلة؟ وما القرارات التي استند تعيينهم اليها؟ وما الوصف الوظيفي الخاص في مهنتهم كمعلمي مادة دراسية اختيارية؟ وما فلسفة تصميم هذا التوصيف الوظيفي ومن الذي يصممه ويكتبه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تعيينهم والتوصيف الوظيفي لهم، وتزويدي بإحصائية لأعدادهم وجنسياتهم وتخصصاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم وتفاصيل خبراتهم العلمية في مجال البحث العلمي.



2 ـ هل معلمو مادة مهارات البحث وإعداد التقارير في المرحلة الثانوية يمتلكون إنتاجا فكريا في البحث العلمي؟ وهل توجد لهم بحوث علمية منشورة أو سبق لهم كتابة البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الخبرات والمشاركات العلمية لهم.



3 ـ ما أسباب عدم وجود موجه عام للمكتبات في وزارة التربية؟ ولماذا لم يتم تسكين هذا المركز الوظيفي؟ وما الأسباب التي تمنع الوزارة من نشر إعلان شواغر هذه الدرجة الوظيفية؟



4 ـ كم تبلغ ميزانية المكتبات المدرسية العامة؟ وكم تبلغ ميزانيات كل مكتبة مدرسية وما إجراءات صرفها؟



5 ـ كم كلفة الفهارس والنظم الآلية للمكتبات المدرسية؟ وكم عددها في وزارة التربية ومنشآتها وما حالتها التشغيلية؟ وكم كلفة عقود صيانتها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن حالة وميزانية وعقود هذه النظم الآلية وبيان مدى فاعليتها في تنمية العمل بالمكتبات المدرسية.



6 ـ كم عدد رؤساء أقسام المكتبات بالمناطق التعليمية؟ وما مؤهلاتهم العلمية؟ وهل من المختصين في مجال المكتبات؟ مع تزويدي بكشف بأسماء رؤساء أقسام المكتبات، وبيان مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية.



7 ـ ما أسباب عدم وجود تدريب ميداني في وزارة التربية لخريجي قسم المكتبات في كلية التربية الأساسية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن القرارات واللوائح التي تنظم وتحدد تخصصات التدريب الميداني في وزارة التربية والخاص بمخرجات كلية التربية الأساسية.



8 ـ ما الهدف من وجود المكتبة المدرسية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الهدف، وما طبيعة عمل العاملين بها؟ وهل تعمل وفق الاتجاهات التربوي والعلمية الحديثة أم أن هناك تعطيلا لدورها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن الاتجاهات الحديثة العلمية والعالمية للمكتبات المدرسية.



9 ـ ما فلسفة الوزارة في جانب عملية تزويد المكتبات في مصادر المعلومات؟ وما المعايير في اختيار الكتب لشرائها والحصول على مصادر المعلومات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن معايير الوزارة في اقتناء مصادر المعلومات للمكتبات المدرسية.



10 ـ ما أسباب عدم ترقي أخصائي المعلومات بالوظائف الإشرافية في وزارة التربية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن القرارات التي تحظر على أمناء المكتبات تقلد هذه المناصب، وكشف بعدد أمناء المكتبات الذين حصلوا على وظائف إشرافية في وزارة التربية.



11 ـ لماذا تمتنع وزارة التربية عن تعيين معلمي المكتبات في وظائف الكادر التعليمي؟ ولماذا يعملون على الكادر الإداري؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن هذه القرارات التي ارتكزت عليها الوزارة بالتعامل مع تصنيف انتماء هذه الفئة وتحديد تبعيتها لأي من هذه الهيئات الوظيفية الخاصة في هذا المجال العلمي وطبيعة عمله، وهل هذا الأمر معمول به عالميا ويتماشى مع طبيعة عمل هذه الفئة لدى وزارات التربية والتعليم عالميا وهل هذه القرارات مبنية على أساس علمي واتجاهات علمية أسهمت في بناء هذا القرار؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن الأساس العلمي لهذه القرارات.



12 ـ كم عدد طلبات التقديم على طلب التحويل إلى معلم لمادة البحث العلمي في المرحلة الثانوية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن أعداد المتقدمين بهذه الطلبات وقرارات الرفض أو القبول لهذه الطلبات والمعايير واللوائح التي استندت اليها هذه الإدارات والقطاعات المعنية في ردها على هذه الطلبات.



13 ـ ما خطة الوزارة لتطوير عمل المكتبات المدرسية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن تلك الخطة.