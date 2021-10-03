وجه النائب د.حمد المطر سؤالين إلى وزير التربية د.علي المضف، وقال في مقدمة السؤال الأول: تعاني مدارس التربية في كل سنة من عدم عمل الصيانة مع بداية العام الدراسي، وهذه المعاناة المتكررة أوجدت شعورا لدى مدير المدرسة بعدم جدية وزارة التربية في عمل صيانة دورية خلال فترة الصيف والتي تعد فترة حيوية لعمل أي تعديلات فنية للمدارس، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من كل البلاغات المقدمة من المدارس إلى الوزارة حول هذا الشأن.



2- جدول توضيحي يبين الآتي (اسم المدرسة - نوع البلاغ - سرعة الاستجابة - المحافظة).



3- صورة ضوئية من عقود شركات تنظيف المدارس والمراسلات التي حول ذلك.



4- جدول تفصيلي بميزانيات الصيانة حسب كل محافظة.



وقال في مقدمة السؤال الثاني: إن نقص موظفي الأمن في المدارس مع التقصير في تسلم رواتبهم أدى إلى وجود مشاكل وعدم اهتمام بمنشآت وزارة التربية، وأغلب الشركات وللأسف تتلاعب بالبشر فمعظم حراس الأمن رواتبهم متدنية ما يضطرهم إلى العمل خارج المدرسة وهذه المشاكل متكررة كل سنة ولا يوجد لها حل جذري من خلال النظام التعاقدي مع الشركات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسماء الشركات المخالفة في الحراسة.



2- جدول توضيحي يبين التالي (المحافظة - اسم الشركة - المخالفات - نوع المخالفة - اسم المدرسة - دور وزارة التربية).



3- قيمة الرواتب المستحقة لحراس الأمن من الوزارة إلى الشركة.



4- عدد المدارس التي يوجد بها نقص في موظفي الأمن.