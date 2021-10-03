وصل البلاد اليوم عدد من النواب والقيادات الكشفية ممثلين عن البرلمانات العربية والخليجية للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بمناسبة تسمية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رئيسا فخريا للاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب د. عبدالله الطريجي إن 60 نائبا وقياديا كشفيا يمثلون 16 دولة عربية وخليجية وصلوا إلى البلاد اليوم للمشاركة في احتفالية الاتحاد الكشفي والتي تقام في الفترة من 3 الى7 من شهر أكتوبر الجاري في الكويت.

يذكر أنه تمت تزكية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي والذي أقيم في الفترة من 4 الى 8 سبتمبر الماضي في جمهورية مصر العربية.