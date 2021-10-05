استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أمس فريق مشروع معالجة مخلفات الحفر الزيتية الفائز بجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام.



وأشاد الشاهين بجهود عضوي الفريق الفائز عن محور فرز وإعادة تدوير النفايات وهما كبير مهندسي الحفر وإصلاح الآبار م. جمعة بلال بشير ورئيس فريق الصحة والسلامة البيئية في مديرية الاستكشاف والحفر في شركة نفط الكويت KOC مرزوق العتيبي.



وأضاف أن جهودهم وأفكارهم تتماشى مع أهداف ترشيد الإنفاق ومحاربة الهدر وتعزيز الاستهلاك الإيجابي.



وأثنى الشاهين على جهود القائمين على الجائزة وأهدافهم نحو المسؤولية المجتمعية، داعيا إلى ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة كافة بالطاقات والعقول الوطنية النيرة التي تقدم إضافة جديدة نحو بيئة خالية من السلوك الاستهلاكي ذي المخاطر الكبيرة على الفرد والمجتمع.



وقام الشاهين في ختام اللقاء بتكريم ممثلي المشروع الفائز بجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام.



حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاستشارية في برنامج الكويت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية د.شهاب العثمان، والمستشارة خالدة الخراز.