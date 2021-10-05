الطريجي: الغانم قامة كبيرة وجهوده الدولية موضع تقدير من الجميع.. ونثمّن دعمه ونبارك للكويت ولأنفسنا هذا الاختيار



سامح عبدالحفيظ



أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره وتقديره وامتنانه للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب على منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد، مؤكدا أهمية الحركة الكشفية العربية في زرع القيم الإنسانية النبيلة.



وقال الغانم، في كلمة خلال استقباله وفد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بمبنى مجلس الأمة بحضور عدد كبير من المسؤولين الكشفيين العرب، يتقدمهم رئيس الاتحاد د.النائب عبدالله الطريجي، «لن أجد في كلمات لغة الضاد بما رحبت ما أعبر به عما يجيش في صدري من تقدير وامتنان لاختياري رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب».



وأضاف «عندما نجد أشقاءنا وشقيقاتنا العرب من المحيط إلى الخليج موجودين على أرض الكويت التي جمعت الشهداء من كل هذه الدول تحت ثرى أرض الكويت الطاهرة، نجدهم دائما مجتمعين على الخير والمحبة ولما فيه خير الأمة فهذا بالتأكيد أمر يثلج الصدر ويسعدني ويسعدكم جميعا».



وأعرب الغانم عن امتنانه وفخره لاختياره رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي، مضيفا «ذلك لقيمتكم ومقامكم الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويعينني على أن يكون هذا الكيان مضرب مثل خاصة أن الحركة الكشفية خرج منها رجال ونساء غيروا مجرى التاريخ».



وذكر «هناك من الكويت أمراء سابقون رحمهم الله، الغالبية منهم خرجوا أيضا من الحركة الكشفية ومنهم الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، والشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراه، والشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، كلهم كانوا أعضاء في الحركة الكشفية وتخرجوا فيها».



وأكد الغانم أن «القيم والأخلاق الأصيلة الموجودة في شريعتنا السمحة وديننا الحنيف وفي إرثنا وتاريخنا العربي لا يمكن أن ننقلها إلى الأجيال القادمة إلا من خلال وسائل فاعلة»، مبينا أن الكشافة والحركة الكشفية من أقوى وأهم وأكثر الوسائل فاعلية.



وتقدم بالتقدير والاحترام والشكر والامتنان للجميع فردا فردا على تحمل مشقة السفر والحضور إلى الكويت لتشريفه بهذا اللقب، مضيفا «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أن أكون عند حسن ظنكم وعلى قدر ثقتكم».



كما تقدم الغانم بالشكر إلى رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د.عبدالله الطريجي مهنئا إياه على ثقة أخواته وإخوانه في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب «فهو أهل لهذه الثقة لأن هؤلاء الأخيار لا يمكن أن يخطئوا في اختيار من يمثلهم».



ورحب رئيس المجلس بالضيوف قائلا «أرحب بكل أخواتي وإخواني ضيوفنا الأفاضل كل الترحيب في بلدهم الثاني الكويت، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا».



من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د.عبدالله الطريجي حصول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على الرئاسة الفخرية للاتحاد، مثمنا دعم الرئيس الغانم المعنوي للاتحاد.



وقال الطريجي، في كلمة له خلال استقبال وفد أعضاء الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب في مبنى مجلس الأمة، «نبارك للكويت ولأنفسنا هذا الاختيار ووجود رئيس مجلس الأمة على رأس هذا الهرم»، مضيفا أن «مواقف الغانم وجهوده العربية والخليجية والدولية تثبت القيمة الكبيرة له والتي لن تستطيع الكلمات الوفاء بها».



وتقدم الطريجي نيابة عن البرلمانيين والقيادات الكشفية في الوطن العربي بالشكر والتقدير للغانم على ما قدمه خلال السنوات الماضية من دعم معنوي وإداري لمسيرة الاتحاد.



وبين أنه عند تسلمه رئاسة الاتحاد بعد تزكية رئيس مجلس الأمة له، كان عدد أعضاء الاتحاد 5 دول عربية ووصل عدد الدول الأعضاء حاليا إلى 16 دولة عربية وخليجية، مؤكدا أن ذلك «دليل على مكانة الكويت ومكانة رئيس مجلس الأمة».



وأشار إلى إصرار الجميع على حضور وعقد الجمعية العمومية للاتحاد، لتسمية رئيس مجلس الأمة رئيسا فخريا رغم الظروف والاشتراطات الصحية والأمنية الموضوعة من قبل جميع الدول.



ووجه الطريجي الدعوة إلى الرئيس الغانم لحضور احتفال التكريم من قبل الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب في جمعية المرشدات، معربا عن شكره لقبول هذه الرئاسة الفخرية للاتحاد، وثقته في أن دعم الرئيس الغانم للاتحاد سيستمر.