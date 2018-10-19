أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بجهود الوفد البرلماني الكويتي في جنيف وما حققه من إنجازات، مشيرا الى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن الاجتماعات التنسيقية العربية والإسلامية والآسيوية واللقاءات الثانية مع البرلمانات الأخرى. وقال الغانم في تصريح صحافي أمس في ختام أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

الـ ١٣٩ ان الاجتماعات التنسيقية العربية والإسلامية تمخضت عن تنسيق عربي وإسلامي «جيد جدا» نتج عنه تحقيق العديد من الأمور المهمة في اللجان للكتلتين العربية والإسلامية.

وأضاف ان التنسيق العربي والاسلامي أدى الى سقوط المقترح المقدم من بعض الدول فيما يخص (المثليين) «وهو امر يتعارض مع كل الديانات السماوية والأخلاق»، مضيفا «رفضنا كبرلمانيين ان تتم مناقشة هذا الموضوع في الاتحاد البرلماني الدولي وقد كان هناك تصويت متقارب».

وذكر الغانم «التنسيق العربي والإسلامي الأفريقي اسقط هذا المقترح وهذا ايضا يسجل كنصر للمجموعة العربية التي تصدت لهذا النوع من المقترحات». وبشأن البند الطارئ أوضح الغانم ان الرقم الذي حصل عليه البند المقدم من المجموعة العربية هو رقم يستحق التقدير، مؤكدا الاستمرار في تقديم بنود طارئة تمثل وجهة نظر العرب والمسلمين، وذلك بالتعاون مع الأصدقاء في دول العالم. وقال الغانم: «إن اللقاءات الثنائية مع العديد من البرلمانات على هامش أعمال هذا المؤتمر لها دور كبير في إيصال رسالتنا كبرلمان كويتي وقضايانا المهمة وحشد التأييد لخطوات مستقبلية أقوى وأفضل».

وأضاف: «لا أستطيع التحدث عن تفاصيلها في الوقت الحالي لكن بالتأكيد نحن نعد العدة لخطوات متقدمة أكثر في المستقبل عن طريق التنسيق مع كل برلمانات العالم ومتى ما وجدنا التأييد والمساندة لأخذ أغلبية مريحة بالتصويت ستطرح كل هذه الأفكار».

من جهة أخرى، قال الغانم: «رسالة شكر خاصة أود ان أوجهها الى معالي الشيخ خالد المعولي رئيس البرلمان العماني لما تفضل به تجاه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وذلك خلال اجتماعه مع وفد (شبه الجزيرة العربية) في البرلمان الأوروبي، حيث أكد فيه الدور الكبير لسمو الأمير في حل الكثير من الأمور بالمنطقة ودوره كوسيط موثوق به من قبل الجميع ومحاولاته المستمرة والحثيثة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف سواء على المستوى العربي أو الإسلامي».

من جهة أخرى، هنأ الغانم النائب صفاء الهاشم بمناسبة حصولها على منصب نائب رئيس لجنة شؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي، كما هنأ الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري على نيل ثقة لجنة الأمناء العامين في الاتحاد الدولي لرئاسة (مجموعة الناطقين بالعربية).

وتقدم الغانم بالشكر لأعضاء الشعبة البرلمانية على مشاركتهم الفاعلة في كافة اللجان وللطلبة محمد العجمي ومحمد الفيلكاوي وسارة العلاج وطيبة الإبراهيم المتميزين في برلمان الطالب وجامعة الكويت على مشاركتهم التي كانت محط أنظار كل الوفود المشاركة.

وأضاف بشأن مشاركة الطلبة في المؤتمر: «العديد من الوفود وعد بأنه سيقتبس هذه التجربة الكويتية لإعداد جيل جديد قادر على ان يقدم أفضل منا في المستقبل، وذلك عن طريق التجارب التراكمية التي لا يمكن ان تحدث إلا اذا شاركوا بفعالية في هذه الاجتماعات والمحافل الدولية المهمة».

واختتم الغانم تصريحه بالإعراب عن شكره لمندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم وأعضاء المندوبية في جنيف على تسهيلهم مهمة الوفد والى العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال انعقاد المؤتمر والذي كان له أكبر الأثر في كل ما قدمه النواب من جهد في هذه الفترة.