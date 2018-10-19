أشاد وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف بالجهود التي بذلها الوفد البرلماني الكويتي في دعم مقترح البند الطارئ المتعلق بدعم نشاطات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وأضاف النصف في تصريح صحافي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 139 المنعقد في حاليا مدينة جنيف، ان الوفد الكويتي شارك في عدة اجتماعات تنسيقية مع المجموعات العربية والإسلامية لحشد التأييد بهذا الشأن.

وأوضح ان دمج المقترحين الكويتي والأردني المتعلقين بهذا الموضوع في بند واحد جاء حرصا على توحيد الرؤى وحشد أكبر عدد من الأصوات، مضيفا «للأسف جاء مقترحنا الذي طرح كبند طارئ في المركز الثاني بفارق بسيط جدا عن بند البيئة».

وأشار النصف الى اهمية هذا البند لاسيما في ظل تراجع اداء وكالة (الأونروا) بسبب العجز المالي الذي تعانيه.

من جهة أخرى، أوضح النصف أن الوفد الكويتي سعى حثيثا لدعم النائبة صفاء الهاشم لتكون عضوة في اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون الأمم المتحدة.‏