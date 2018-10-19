قال مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس إن حرص الوفد البرلماني الكويتي برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم على المشاركة في كل اللجان والاجتماعات التنسيقية للاتحاد البرلماني الدولي يدل على تميزه وفاعليته.

وأضاف العجمي في تصريح صحافي أمس عقب ختام أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٣٩ الذي عقد في جنيف، ان النتائج التي حققها الوفد خلال المؤتمر تعكس نجاح الديبلوماسية البرلمانية الكويتية.

وذكر ان التنسيق الذي قام به الوفد الكويتي أتى بثماره بعد إسقاط المقترح المتعلق بـ «المثليين» وحصول البند الطارئ المقدم من الكويت والأردن والمتعلق بدعم نشاط وكالة الأونروا على المركز الثاني.

من جهة أخرى، أشاد العجمي بمشاركة الوفد الطلابي في أعمال المؤتمر الذي نال إعجاب واستحسان بقية الوفود المشاركة، مؤكدا أن إتاحة الفرصة للطلبة للحديث الى جانب النواب أمر سيكون له أثر إيجابي على مستقبلهم العلمي والعملي.

ودعا في هذا الصدد إلى الاستمرار في اصطحاب الوفود الطلابية لمثل هذه المحافل، مبينا أن ذلك يعد دعما لفئة الشباب وأداة لتوسيع مداركهم حول العمل البرلماني الدولي.