استفسر عن الموعد الرسمي لتسليم مشروع قسائم الشدادية والسالمي





وجه النائب مبارك الحجرف مجموعة من الأسئلة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال فيها: طالعتنا إحدى الصحف المحلية تفيد بأن قسائم الشدادية والسالمي ستكون جاهزة في 2020 وهو ما يبتعد كليا عن الواقع الحقيقي للمشروع، حيث يعاني مقاول المشروع شركة م. ش للتجارة العامة للتجارة والمقاولات من تعثر مالي خاصة بعد أن قاضتها عدة بنوك كويتية، وذلك بعد تلاعبها في بياناتها للحصول على قروض حتى تستطيع مزاولة أعمالها في السوق مع العلم أن حجم مديونياتها يصل 140 مليون دولار وهو ما يؤكد ان الوزير الروضان يروج لمشروع غير جاهز ومتعثر والقضايا التي يمكن أن تواجه مقاول المشروع قد تستمر إلى 5 سنوات.

واستغرب الحجرف في بيان صحافي من قيام وزير التجارة بالإعلان عن جاهزية المشروع خلال عامين في حين أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن موقع الشدادية المخصص للمشروع صحراء قاحلة خالية من أي مواد بناء، وتظهر المقاطع أيضا لافتة كبيرة عليها اسم المقاول وتاريخ تسليم المشروع في 15 أكتوبر 2018!، وهو ما يؤكد ان الوزير قام بفضيحة تضليلية بكل ما تحمله الكلمة من إساءة واستهتار سياسي يضع سمعة الكويت بكاملها على المحك محليا ودوليا بالإضافة إلى ما فعله من تضليل للمقام السامي والمواطنين والتلاعب بمشاعر وأحلام الشباب الكويتي الطموح.

وبناء على ما سبق ونظرا لأهمية المشروع لدى الشعب والقيادة السياسية وحرصا منا على مقدرات دولتنا العزيزة، يرجي الإفادة بالآتي:

1 ـ ما الموعد الرسمي لتسليم مشروع قسائم الشدادية والسالمي، وتزويدنا بالخطة الزمنية ان وجدت بهذا الخصوص وما الإجراءات الفعلية للبدء في هذا المشروع؟ وتزويدنا بالمخططات والتصاريح الرسمية الخاصة بالمشروع.

2 ـ ما الموقف والوضع المالي لمقاول المشروع شركة م.ش للتجارة العامة للمقاولات خاصة بعد إعلان هيئة أسواق المال استمرار إيقاف الشركة عن التداول في البورصة الكويتية؟ وكيف يسند مشروع بهذا الحجم إلى شركة متعثرة مالية وعليها دعاوى قضائية تفيد بتلاعبات مالية؟

3 ـ ما القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروع قسائم الشدادية والسالمي مع تزويدنا بالمستندات الرسمية التي تتعلق بهذا الملف خاصة ان هناك تأخيرا في تسليم المشروع وهو ما تبينه اللافتات الموضوعة على المشروع الذي كان مقرر الانتهاء منه في 2018؟

4 ـ أرجو تزويدي بعقد مناقصة تأهيل الشدادية والذي تقدر قيمته بـ84 مليونا ومتى تم توقيع العقد ومتى سينتهي وهل توجد أوامر تغييرية؟

5 ـ ما السند القانوني لإسناد هذا المشروع الضخم لشركة موقوفة عن التداول ومفلسة، مع تزويدنا بالملف والبيانات الخاصة بإسناد المشروع لشركة مشرف؟

6 ـ يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات المتعلقة بمشروع قسائم الشدادية والسالمي مع الجهات الحكومية والخاصة ان وجدت؟ وتزويدنا بآراء الأعضاء المشاركين في الاجتماعات حول مدى جدوى من المشروع.

7 ـ ما الخطوات التي تمت مع الجهات المعنية الخاصة بالمشروع البلدية والمرور والبيئة وغيرها؟ يرجى أيضا تزويدي بتصاريح هذه الجهات.

8 ـ هل توجد قضايا سابقة للشركة المقاول لمشروع الشدادية والسالمي ـ مع تحديدها، وما موقفها وكيف تم تأجيلها؟

9 ـ هل توجد كفالة بنكية لشركة المقاول للمشروع، طلب مقاول المشروع فتح الكفالة البنكية مع تزويدي بكل المستندات بهذا الشأن؟