أكد عدد من الطلبة المتميزين في جامعة الكويت وبرلمان الطالب المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٣٩ الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية استفادتهم من المشاركة في هذا المحفل البرلماني الدولي، مشيدين بجهود الوفد البرلماني الكويتي في مناصرة القضايا العادلة والمستحقة.

وأوضح الوفد الطلابي في تصريحات صحافية أمس أن مشاركتهم بالمؤتمر كانت محط إعجاب من الوفود البرلمانية الأخرى، الذين أبدوا رغبتهم لتطبيق هذه الفكرة، مثمنين في الوقت ذاته بادرة وحرص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على اصطحاب وفد طلابي إلى مثل هذه المحافل.

وفي هذا السياق، قالت المشرفة على الوفد الطلابي عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت سحر العلي إن المشاركة الطلابية مع الوفود البرلمانية استقطبت اهتمام 37 ألف طالب في جامعة الكويت، حيث أصبحوا يتنافسون على المشاركة في تلك المحافل البرلمانية.

وأشارت إلى أن هذا التنافس دفع الجامعة إلى تطوير معايير المشاركة لضمان تمثيل عادل لمختلف شرائح الطلبة الجامعيين المتميزين، موضحة أن المعايير تضمن اختيار الطالب المتميز والمتحدث والمطلع الذي يستطيع تمثيل الكويت بصورة مشرفة.

وأكدت العلي أن بادرة الرئيس الغانم كانت محط أعجاب من قبل الوفود البرلمانية المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، مضيفة أن العديد من تلك الوفود كانوا مهتمين بالاطلاع على آلية هذه التجربة لتبينها وتطبيقها. وأوضحت أنه وفق المشاركات السابقة للوفود الطلابية ثبت أثرها الايجابي عليهم سواء على الجانب العلمي او العملي، لافتة الى أن حديث الرئيس الغانم مع الطلبة وشرح ما يحدث في المؤتمر من نقاشات ومداخلات وتصويت يشعرهم بالفخر والاعتزاز وبأنهم أهل للمسؤولية.

من جهته، أكد الطالب في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت محمد العجمي استفادته من هذه التجربة عبر التطبيق العملي لما تمت دراسته نظريا بالقاعات الدراسية.

وقال «رأينا كيف تقوم البرلمانات برسم السياسات العامة للمناقشة وطريقة تقديم الاقتراحات وحشد التأييد لها»، مشيدا بجهود الوفد الكويتي بشأن البند الطارئ الذي استشف منه فاعلية الكويت وتأثيرها في المحافل الدولية.

وأعرب العجمي عن شكره لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على هذه البادرة التي من شأنها أن تثري الطلاب وتعزز دور الدولة في دعم الشباب.

وقالت الطالبة في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت طيبة الابراهيم انها استفادت من تجربة مشاركتها ضمن الوفد الطلابي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ولامست الواقع السياسي وثقل الكويت على الصعيد الدولي.

ووصفت الابراهيم رؤيتها لآلية التصويت في الاتحاد على أرض الواقع «بالتجربة الثرية والاستفادة الفعلية»، مشيرة الى ما تناولته كلمة الرئيس الغانم التي ألقاها أمام الجمعية العامة للاتحاد.

ولفتت الى أن الكويت قامت بدور كبير خلال التصويت على قرار البند الطارئ وتصديها لممثلي الكيان الصهيوني، مضيفة أن الكويت لها وزن سياسي وأخلاقي يلفت أنظار جميع الدول الأمر الذي يشعرها بالاعتزاز والفخر.

من جانبها، قالت عضوة «برلمان الطالب» الطالبة سارة العلاج إن تجربة المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي «مشرفة ومفيدة»، معربة عن سعادتها بكونها أول طالبة من «برلمان الطالب» تشارك في المؤتمر.

وأوضحت أنها استفادت من هذه التجربة خاصة بعد رؤية العمل السياسي على الواقع، مبينة أن دفاع الكويت عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية وخاصة قضية فلسطين أمر يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأكدت أن مشاركة الطلبة في تبادل الآراء والمواضيع المطروحة في المؤتمر إلى جانب النواب يشكل حافزا لهم في المستقبل لخدمة الوطن بالمحافل الدولية. وقال عضو «برلمان الطالب» الطالب محمد الفيلكاوي إن استفادته من المشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي تمثلت في تعلم بروتوكولات الاجتماعات البرلمانية الدولية، مبينا أن ذلك سيؤثر على حياته العملية بعد انتهاء المرحلة الدراسية.

وذكر أن مشاركته في اجتماعات الاتحاد ساهمت في اكتسابه أمورا مهمة مثل الالتزام بالوقت وغيرها من الإيجابيات الأخرى، مثمنا بالوقت ذاته تعاون نواب مجلس الأمة لإظهار الكويت في أفضل صورة.