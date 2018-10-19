بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى عضو مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تزكيتها لمنصب نائب رئيس اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي من قبل اللجنة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 139 المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

واكد سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع وتجسيد للمكانة العالية التي تحظى بها الكويت ودورها في مختلف المحافل والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، متمنيا لها دوام التوفيق.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى النائبة صفاء الهاشم ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تزكيتها للمنصب، متمنيا سموه لها كل التوفيق.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.