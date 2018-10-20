طلبت كشفاً يوضح نسب الإيفاد للأطباء في بعثات خارجية خلال السنوات الخمس الماضية





وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء فيه:

يعد معهد الكويت للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة والذي أسس بالمرسوم الصادر في 16 يوليو 1984 إحدى أبرز الجهات التعليمية في الكويت، إذ يأخذ على عاتقه النهوض بمستوى الأطباء ورفع كفاءتهم بعد التخرج ومتابعة تدريبهم وتأهيلهم بمختلف الاختصاصات الطبية ورسم السياسة العامة لتدريب وإعداد الأطباء والإشراف على تنفيذها وتقويم نتائجها وتنفيذ برامج التعليم الطبي المستمر ومنح الشهادات التخصصية في الاختصاصات المختلفة.

ونظرا لكم الملاحظات الفنية والإدارية الحاصلة حاليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية والتي تتعلق بشؤون الأطباء وتوفير فرص الابتعاث الخارجي لدراسة البورد الأجنبي وبناء على ما شهدناه من نسب رسوب عالية في امتحانات البورد، ولأهمية هذا الموضوع في تحديد مستقبل أبنائنا وبناتنا الأطباء،

يرجى إفادتنا وتزويدنا بما يلي:

1- أسماء أعضاء مجلس الأمناء في معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعددهم وسيرتهم الذاتية وآلية اختيارهم لعضوية المجلس ومدة عضويتهم.

2- السيرة الذاتية لأمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

3- صور القرارات الإدارية والتعاميم الصادرة من أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية الخاصة بشؤون التعليم الطبي للأطباء الكويتيين الدارسين داخل وخارج الكويت منذ تاريخ إصدار مرسوم تعيينه أمينا عاما للمعهد حتى تاريخ الرد على هذا السؤال.

4- خلال فترة رئاسة الأمين العام الحالي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، هل تم الحصول على الاعتراف من الكلية الملكية الكندية لجميع البوردات؟

- إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بما يفيد ذلك.

- إن كانت الإجابة بلا، يرجى الإفادة عن الأسباب التي حالت دون ذلك.

5- سياسة معهد الكويت للاختصاصات الطبية الحالية في قبول الأطباء في البوردات العامة والتخصصية.

6- كان هناك مشروع قانون للبوردات العامة والتخصصية جديد مرفوع من قبل المعهد إلى ديوان الخدمة المدنية. يرجى تزويدنا بتحديث كامل عما جرى بشأن التطبيق.

7- هل نظام التعليم الطبي بالبورد الكويتي الجديد متبع في أي دولة من دول العالم؟ وهل عدد الامتحانات التي يجب الطبيب أن يجتازها للحصول على شهادة الدكتوراه بخمسة امتحانات دراسية لمدة خمس سنوات دراسية هو نظام متبع في أي دولة بالعالم؟

- إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء الدول التي تتبع هذا النظام الجديد وبعدد هذه الامتحانات اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراه.

8- يرجى تزويدنا بقائمة من أسماء الدول التي تعترف بالبورد الكويتي، مع تزويدنا بنسخ من المراسلات الدولية والموافقات التي تفيد بذلك.

9- هل حصل معهد الكويت للاختصاصات الطبية على اعتراف رسمي من الكلية الملكية الكندية لجميع برامج البورد تحت مظلة كيمز؟

10- يرجى تزويدنا بكتيب طرق وإجراءات العمل الخاص في عمل لجان الاختبارات.

- طريقة الاختبار لأعضاء اللجان، وهل تخضع لإجراءات مثبتة لا يحيدون عنها حتى لا تتدخل الأمزجة في تحديد الاختبارات؟

- طريقة تقييم الاختبارات النظرية والعملية.

11- نمى إلى علمنا أن أسئلة الامتحانات تأتي بأغلفة مغلقة من قبل الكلية الملكية الكندية.

- يرجى تأكيد أو نفي هذه المعلومة إن وجد الجواب.

- إن كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بما يفيد ذلك.

- إن كانت الإجابة بلا، فيرجى تبيان الإجراء المتبع في هذه الحالة إن كان بالتعاون بين لجنة الاختبار ولجنة اختبار الكلية الملكية الكندية.

12- يرجى تزويدنا بكتيب أو جدول يوضح الآلية المتبعة في تدريب دكاترة الجلدية.

- عدد الدورات التدريبية المقررة لكل طبيب.

- بيان بالمواضيع المطروحة في المؤتمرات المقررة للخمس سنوات الأخيرة موضح فيها:

- المبالغ المصروفة على من تم إيفادهم، والميزانية المقررة لذلك.

- بيان بالشروط الواجب توافرها في المتدربين حتى يتم تأهيلهم لحضور المؤتمرات العالمية.

- عدد المشاركين في تلك المؤتمرات وأسمائهم مع توضيح البورد الحاصل عليه كل منهم إن كان قد حصل عليه.

13- يرجى تزويدنا بالنظام الدراسي المتبع في البورد الكويتي لأطباء الباطنية والجلدية مع عدد الامتحانات الدراسية التي يجب على الطبيب اجتيازها للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب طبقا للنظام السابق وقبل صدور أي تعديلات.

- بيان نتائج اختبارات البورد لأطباء الباطنية والجلدية للثلاث سنوات الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال.

14- نمى إلى علمنا أن وزارة الصحة بناء على توجيه من معهد الكويت للاختصاصات الطبية قد طلبت من ديوان الخدمة المدنية تقليص عدد المقاعد الدراسية للأطباء المبتعثين إلى الخارج.

- إن كانت الإجابة بالتأكيد، يرجى تزويدنا بالأسباب التي دفعت لتقديم مثل هذا الطلب.

- مع بيان كامل وتفصيلي بعدد الكراسي التي تم تقليلها.

15- يرجى تزويدنا بكافة الاشتراطات الواجب توافرها لإتمام التخرج للمتدربين في المعهد. مع بيان واضح، بالإضافة إلى تزويدنا بكشف لميزانية المبالغ المرصودة لعملية التدريب وأوجه الصرف إن وجدت.

16- نعلم أن النظام في البورد الكويتي لا يشترط عمل «بحث» Research لإتمام التخرج بينما في الكلية الملكية الكندية هو عنصر مهم للتخرج.

- يرجى تأكيد هذه المعلومة من عدمها.

17- يرجى تزويدنا بكشف يوضح نسب الإيفاد للأطباء في بعثات خارجية خلال الخمس سنوات الماضية.

18- يرجى تزويدنا بكشف يوضح أسماء الأطباء الزائرين للمعهد سنويا.

- ونسخة من أسماء الأطباء الزائرين من الكلية الملكية الكندية.

19- نمى إلى علمنا أن الغالبية من أعضاء هيئة التدريس في معهد الكويت للاختصاصات الطبية ليسوا من حملة شهادة الكلية الملكية الكندية، إنما من خريجي البورد الكويتي.

- يرجى تأكيد أو نفي هذه المعلومة، مع تزويدنا بما يفيد أيا من الإجابة سواء بالتأكيد أو النفي.

20- يرجى تزويدنا بما يفيد أن اصلاح البرامج التدريبية وفقا لشروط الكلية الملكية الكندية قد تم بناء على ارشاداتهم، إن كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدنا بالأسباب التي منعت الإصلاح المتواصل للبرامج التدريبية لأبنائنا وبناتنا الأطباء.

- نمى إلى علمنا أن المرشد «Mentor» لكل دفعة من الأطباء في برنامج البورد، هو شخص من الهيئة التدريسية متواجد بصورة دائمة للإشراف وتوجيه الأطباء، في حالة بورد الباطنية والجلدية كان «Mentor» خارج البلاد لمدد طويلة ومتقطعة. يرجى تأكيد أو نفي ما جاء ذكره.

- إن كانت الإجابة بالتأكيد، يرجى تبيان وشرح الأسباب التي أدت إلى غياب مرشد «Mentor» عن طلبته.

- إن كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتنا بما يثبت تواجده خلال مدة البورد.

21- يرجى تزويدنا بالأسباب والمستندات اللازمة الثابتة التي أدت إلى إغلاق بورد الطب النفسي الكويتي.

22- هل يحمل البورد الكويتي الجديد في طب الباطنية/ الجلدية أي شهادة اعتراف من أي دولة في العالم؟

- إن كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء الدول التي تعترف بشهادة الأطباء المتخرجين من البورد الكويتي.

- مع تزويدي بمدى الطاقة الاستيعابية للبورد الكويتي.