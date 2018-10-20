استفسر عن الأسس التي يتم من خلالها اختيار طبيب الخفارة





وجه النائب ناصر الدوسري سؤالين إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قال في مقدمة الأول منهما: استنادا الى قرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦ والقرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية حيث دأب الوزير على التعيينات «الباراشوتية» من خارج القطاعات الصحية والإدارية ضاربا بعرض الحائط جميع اللوائح والنظم القانونية وتجاوز صارخ للقوانين الخدمة المدنية بتكليفه الأخير بالقرار رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ مديرا لإدارة التراخيص الصحية.

وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:

1 ـ ما مؤهلات مدير إدارة التراخيص الصحية وسيرته الذاتية.

2 ـ تزويدي بالتدرج الوظيفي لمدير إدارة التراخيص الصحية.

3 ـ تزويدي بالتقييم السنوي لآخر ٣ سنوات لمدير إدارة التراخيص الصحية.

4 ـ تزويدي بالهيكل التنظيمي لإدارة التراخيص الصحية.

5 ـ هل خضع منصب مدير إدارة التراخيص الصحية للعرض على لجنة الوظائف الإشرافية بتكليفها مديرا للإدارة وهل تتطابق وشروط الوظيفة الإشرافية؟

6 ـ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار لجنة الوظائف الاشرافية.

7 ـ هل تم الإعلان داخل الوزارة لشغل هذا المنصب؟ اذا كان الجواب بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من الإعلان. وكم عدد الذين تقدموا للإعلان؟

وقال في مقدمة السؤال الثاني: نمى الى علمي أن هناك تلاعبا في جدول الخفارات الطبية بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين، وأن هناك عددا من الأطباء غير المقيدين بجدول الخفارة يتقاضون بدل خفارة.

وطالب إفادته بالآتي:

1 ـ ما الأسس التي يتم خلالها اختيار طبيب الخفارة؟

2 ـ هل هناك من يتقاضى بدل خفارة وأسماؤهم ليست على جدول الخفارة؟

3 ـ يرجى تزويدي بجدول الخفارات لقسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى زين من تاريخ 1/3/2018 حتى تاريخ هذا السؤال.

4 ـ يرجى تزويدي بكشف جدول المكافآت للخفارات الطبية؟

5 ـ يرجى تزويدي بجميع شهادات الأطباء بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين. وكيف تم اعتماد تلك الشهادات؟ وما هي الجهة التي اعتمدتها وعادلتها؟

6 ـ يرجى تزويدي بصور ضوئية عن عقود الأطباء الأجانب.