قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة المواطنات الأرامل وربات المنازل لأحكام هذا القانون.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي: مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه نصها التالي:

مادة (2 مكرر): «تضاف لأحكام هذا القانون المواطنات الأرامل وربات المنازل».

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: صدر القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وجاء في المادة رقم (2): «تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير، إلا أنه تناسى شريحتين مهمتين من المواطنين، فكان أن تقدمنا بهذا المقترح بإضافة مادة (2 مكرر) تضم المواطنات الأرامل وربات المنازل غير العاملات ولم يسبق لهن العمل، حتى نكفل لهن الصحة والعناية خاصة أن الظروف المعيشة أصبحت صعبة عليهن بالإضافة إلى صعوبة انتظارهن بطوابير المستشفيات، فجاءت نص المادة (2 مكرر) كالتالي: «تضاف لأحكام هذا القانون المواطنات الأرامل وربات المنازل».