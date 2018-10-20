وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:

1 ـ قرار وزير النفط السابق د.علي العمير رقم 12 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013-2014.

2 ـ محاضر اجتماعات أعضاء اللجنة وكل الأوراق المتعلقة بعملها.

3 ـ ملاحظات عضو اللجنة عيسى العون المقدمة لوزير النفط الأسبق د.علي العمير.

4 ـ من الذي طلب وقف عمل اللجنة بعد ترك الوزير العمير وزارة النفط وعدم السماح للجنة باستكمال عملها مع ذكر الأسباب؟

5 ـ ما الموقف الحالي لقرار لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزير النفط السابق د.على العمير والتحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ونتائجها؟

6 ـ هل تم استكمال عمل لجنة التحقيق؟ وما النتائج والتوصيات لعملها مع تقديم المستندات الدالة؟ وإذا لم تستكمل الرجاء تزويدي بأسباب ذلك.

7 ـ وإذا كانت هناك جهة أخرى باشرت التحقيق فلماذا تم نزع اللجنة الأولى من مباشرة عملها؟

8 ـ ما الإجراءات المتخذة حيال الملاحظات والمخالفات المدونة في تقرير ديوان المحاسبة سالف الذكر؟