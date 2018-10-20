رشيد الفعم

تستعد اللجان البرلمانية لبدء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بجرد جدول أعمالها وتحديدا القوانين التي لم يتم إنجازها والتي تحظى باهتمام شعبي ونيابي.

مصدر نيابي من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة أعدت تقريرا حول أولوية إقرار قانون تحديد شرائح جديدة للتأمين الصحي بالنسبة للمواطنين. وأضاف المصدر أن قانون التأمين الصحي المعمول به حاليا

لا يشمل العديد من الشرائح الاجتماعية من المواطنين والتي هي بحاجة ماسة للطبابة والاهتمام الصحي، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية لهذه الشرائح توجب الاهتمام بها وإدخالها ضمن المشمولين بالقانون.

وأوضح المصدر أن فئات عدة سيتم طرحها ضمن الاقتراحات بقوانين النيابية منها ربات البيوت والأرامل، بالإضافة إلى فئات عمرية محددة والتي لا تتلقى مساعدات اجتماعية وربما فئات من الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، موضحا أن تحديد تلك الفئات يكون بعد الاتفاق عليها في اللجنة بالتنسيق مع الجانب الحكومي.