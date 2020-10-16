وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال في اجتماعها الختامي أمس على عدد من الاقتراحات برغبة على ان ترفع تقريرها الختامي إلى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال.



وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة، في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع، ان اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة سبق مناقشتها في اجتماعات سابقة وتم التصويت عليها اليوم (أمس)، مشيرا إلى ان جدول أعمال اللجنة في دور الانعقاد الرابع تم انجازه بالكامل.

وأضاف أن اللجنة رفضت اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون 98/2013 الخاص بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن التعديلات الواردة فيه سبق إدخالها على القانون والموافقة عليها في دور الانعقاد الثاني.



وأضاف الفضالة ان اللجنة انتهت من جدول الأعمال بالكامل وأنجزت عملها بنسبة 100%، وسترفع التقرير الختامي لها ليدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.



واستغرب الفضالة ما نشر عن أن نسب إنجاز اللجنة تصل الى صفر بينما أعمال اللجنة لا تزال قائمة، مشيرا الى ان التقرير الختامي سيكون موجودا في الأمانة العامة لمجلس الأمة وفيه نسبة الإنجاز التي وصلت اليوم الى 100%.