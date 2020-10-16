طالب النائب أحمد الفضل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بالاهتمام بتعقيم الغرف في جميع مستشفيات الكويت، والاهتمام بأجهزة التنفس الصناعي وفق بروتوكول التعقيم، خاصة في مستشفيات جابر والأميري والعدان.

وأوضح الفضل في تصريح بمجلس الأمة أمس أن هناك مشكلة كبيرة في تعقيم غرف العناية المركزة، مشيرا إلى أن هناك مصابين يدخلون المستشفيات بكورونا ويخرجون منها مصابين بالتسمم وجراثيم أخرى تؤدي إلى الوفاة.



وقال ان هناك حالات كثيرة تعافت من كورونا، لكنها توفيت لأسباب أخرى، ومن بينهم من أصيبوا بتسمم الدم بسبب التقاطهم جراثيم من داخل غرف العناية المركزة أدت إلى وفاتهم، وفقا لما أظهرته النتائج الحقيقية للوفاة بعد 45 يوما من دفنها، مشيرا إلى امتلاكه معلومات عن عدد من الحالات بأسمائهم.

وأكد الفضل أن هناك فرقا بين أن تكون هناك حالات توفيت نتيجة إصابتهم بمرض كورونا أو نتيجة أمراض أخرى مع إصابتهم بـ «كوفيد ـ 19»، مضيفا «أننا لا نكسر من عزم العاملين على الرعاية الصحية، إنما نشد من أزرهم ونقول لهم قواكم الله ونحن معكم».