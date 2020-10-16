أنجزت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها أمس تقريرها بشأن قانون الاحتراف الرياضي، وانتهت من مناقشة 54 اقتراحا برغبة مدرجة على جدول أعمالها.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح بمجلس الأمة، ان اللجنة انتهت امس من المناقشة والتصويت على جميع الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها.

وأوضح أن اللجنة أنجزت امس قانون الاحتراف الرياضي الذي كان مؤجلا بسبب أزمة كورونا، متمنيا أن يعرض في الجلسة القادمة، أو يرحل ويقدم متكاملا في المجلس المقبل، لاسيما أنه يتضمن موافقة جميع الجهات الحكومية والهيئات الرياضية.



وقال الفضل ان اللجنة انتهت أيضا من مناقشة 54 اقتراحا برغبة وأحالتها إلى الحكومة، كما تم رفض مشروع القانون الذي كان عالقا في اللجنة منذ 2013 والخاص بمعالجة الوضع الرياضي حيث تم تجاوزه بقانون 87/2017 وسيعود للحكومة كما تمت أيضا إعادة مشروع قانون 100/2015 للحكومة.



وبين أنه خلال الفصل التشريعي الخامس عشر أنجزت اللجنة 4 قوانين مهمة من بينها قانون متكامل للرياضة الكويتية تمت الموافقة عليها من المجلس وهي قانون 87/2017 والذي على أساسه تم رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بالكويت، وقانون الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وقانون اللجنة البارالمبية وقانون الاحتراف والاستثمار الرياضي، بينما تم تأجيل قانون الاحتراف الرياضي بسبب أزمة كورونا وتم الانتهاء منه اليوم (امس).

وأضاف أن ما تبقى على جدول أعمال اللجنة هو شيء وحيد فقط وهو تكليف المجلس اللجنة بالتحقيق في موضوع التفرغ الرياضي لأنه كانت هناك مشكلة في السابق وملاحظات من ديوان المحاسبة.



وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع هيئة الرياضة وتم الرد على النقطتين المثارتين وهما منح التفرغ الرياضي لمن لا يستحق وعدم وجود نظام رقابي، وزيادة حالات التفرغ، مشيرا إلى أنه تم إنجاز تقرير بما انتهت إليه اللجنة، لكن بسبب أزمة كورونا لم يتم التصويت عليه وانتهت مدة التكليف، لذلك لم تتمكن اللجنة من رفع التقرير رغم أنه جاهز، لتكون اللجنة قد انتهت من جميع ما لديها.



واستغرب الفضل بعض التقارير الصحافية التي تناولت أعمال اللجان، حيث أظهرت أن نسبة إنجاز بعضها 4% ومنها صفر، مؤكدا أن الإنجاز الحقيقي هو في النوع وليس بالعدد، موضحا أنه «لو تم حساب إنجاز اللجنة بالعدد فسيظهر أنه ضعيف، لذا يجب إعادة النظر وعمل إحصائيات جديدة لأعمال اللجان».

وأشار الفضل إلى أن لجنة الشباب والرياضة كان جدول أعمالها يضم 54 اقتراحا برغبة بعضها مكرر ومتشابه وقد تكون عولجت بقوانين أخرى، بينما أنجزت 4 قوانين مهمة ساهمت في رفع الإيقاف عن الرياضة، كما نظمت الوضع الرياضي خاصة نظام الاحتراف.