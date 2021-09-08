ألغت الممثلة والمغنية البريطانية جاين بيركين (74 عاما) إثر تعرضها الأسبوع الفائت لجلطة دماغية بسيطة كل التزاماتها حتى نهاية السنة الجارية لكي ترتاح، بحسب بيان لعائلتها تلقته وكالة «فرانس برس» من مدير أعمالها.



وأوضحت العائلة في بيان أن «أطباء جاين بيركين» نصحوا بعد تعرضها للجلطة الدماغية بأن «ترتاح حتى نهاية السنة لكي تعود إلى جمهورها سنة 2022».

وأضاف البيان أن «كل أنشطتها (ومنها ثلاث حفلات كان يفترض أن تحييها في باريس بين 18و20 سبتمبر الجاري) أرجئت بالتالي إلى موعد لاحق». وكان أعلن سابقا عن إلغاء بيركين مشاركتها في مهرجان السينما الأميركية في دوفيل.



وأكد أقرباء بيركين أنها في وضع جيد، قائلين إنها «متشوقة لالتقاء جمهورها مجددا».



وتعد جاين بيركين المولودة في لندن في 14 ديسمبر 1946 من أشهر الفنانين البريطانيين في فرنسا ويبقى اسمها مرتبطا بغانسبورغ وأغنياته في الستينيات والسبعينيات.

وكتبت الفنانة في مذكراتها «مانكي داييريز» الصادرة سنة 2018 «عندما أرى الفرنسيين يستمعون إلى هذه الأغنيات القديمة التي تعود إلى 40 سنة، أدرك أنها جزء من تاريخهم، لكنها أيضا جزء من قصتي الخاصة».