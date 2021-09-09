أخذت الربّاعة (لاعبة رفع الأثقال المصرية)، أسماء رمضان المعروفة بلقب «زبيبة»، تهتف للعدائين المشاركين في ماراثون أقيم بمناسبة عرض فيلم «عاش يا كابتن» الذي يروي إنجازاتها رغم المصاعب العديدة التي واجهتها.



ويبرز الفيلم، الحائز جوائز والذي يعرض الآن على منصة «نتفليكس»، ما تواجهه الفتيات الفقيرات في عالم رفع الأثقال الاحترافي، بينما يركز على رحلة «زبيبة» التي يبلغ عمرها الآن 21 عاما وعلاقتها المعقدة مع مدربها المسن الكابتن رمضان.



وقالت أسماء رمضان (زبيبة)، بطلة الفيلم، لتلفزيون «رويترز»: «الفيلم عبارة عن بدايتي وأنا لسه بنت صغيرة بادئة في رفع أثقال لحد ما بقيت عندي 18- 19 سنة.

يعني الفيلم بيبين مدار حياتي كلها في الفيلم، التمرين، تعبي وتمريني وجريي في الشمس، يعني الفيلم بيبين قصة حياتي».